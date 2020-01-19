Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Fatih, Ziya, Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş'ın evindeki maçlar



Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok



Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat



Süper Lig'de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu



Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor



Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.