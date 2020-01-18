Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Sivasspor maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstatistikler

Sivasspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Beşiktaş, daha önceki toplam dokuz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti. Son beş Süper Lig maçında Beşiktaş'ı üç kez mağlup eden Sivasspor, daha önce rakibi karşısında dört maçlık yenilgi serisi yaşamıştı.Süper Lig'de oynadığı son 20 iç saha maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini bu sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı.

Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada alabilmişti. Süper Lig'in son 15 sezonunun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmeyen ve son beş karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, son yenilgisini 2003/04'te Samsunspor'dan aldı.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Sivasspor olan Burak Yılmaz, son 12 maçın dokuzunda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Atiba Hutchinson, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 24 karşılaşmada yapabilmişti. Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün tamamında Mustapha Yatabare'nin doğrudan katkısı var.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Abdullah Avcı, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rıza Çalımbay, tek galibiyetini yine Sivasspor'un başındayken aldı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Süper Lig'de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor



Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.