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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.11.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Sivasspor karşısında üç puan için ciddi bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Kendi sahasında, taraftarı önünde mücadele edecek olan Siyah Beyazlılar, son 10 karşılaşmada 3 kez kaybettiği rakibine karşı efor sarf edecek. Sakat ve cezalılar dolayısıyla 5 futbolcusunuj kadroya dahil edemeyecek olan Beşiktaş'ta cezasını tamamlayan Quaresma ise Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de yer alabilecek. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş Sivasspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta kaldığı yerden devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş, üç puan için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesinden bazı istatistiki bilgiler ve detaylar

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

LİGDE 25. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Şenol Güneş'in genç oyuncu tercihleri doğru.Futbol yorumcusu Uğur Meleke Beşiktaş - DG Sivasspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
daha fazla video için

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

SİVASSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını yardımcı antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yönetiminde sürdürüyor.

Ligde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivas temsilcisi, siyah-beyazlıları yenerek kötü gidişatı sonlandırmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Sivasspor'da, bu maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor. Ligin 11. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesinde sahada ısınırken sakatlanan ve hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncu Muhammet Demir'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş karşılaşması öncesinde Robinho da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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