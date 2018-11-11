Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Sivasspor karşısında üç puan için ciddi bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Kendi sahasında, taraftarı önünde mücadele edecek olan Siyah Beyazlılar, son 10 karşılaşmada 3 kez kaybettiği rakibine karşı efor sarf edecek. Sakat ve cezalılar dolayısıyla 5 futbolcusunuj kadroya dahil edemeyecek olan Beşiktaş'ta cezasını tamamlayan Quaresma ise Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk 11'de yer alabilecek. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Sivasspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta kaldığı yerden devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş, üç puan için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesinden bazı istatistiki bilgiler ve detaylar
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.
LİGDE 25. RANDEVU
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 25. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.
Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
SİVASSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını yardımcı antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yönetiminde sürdürüyor.
Ligde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivas temsilcisi, siyah-beyazlıları yenerek kötü gidişatı sonlandırmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Sivasspor'da, bu maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor. Ligin 11. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesinde sahada ısınırken sakatlanan ve hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncu Muhammet Demir'in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş karşılaşması öncesinde Robinho da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
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