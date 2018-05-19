Beşiktaş Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadelenin ilk 11'leri
Beşiktaş Sivasspor maçı ile bu akşam Süper Lig'in bu sezonunda son maçına çıkacak. Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ümitlerini kaybeden Beşiktaş bu akşam son maçı kazanıp sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş ile Sivasspor 24. randevuda. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 11, Sivasspor 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle evinde oynadığı 11 müsabakadan 4'ünü kazanabildi.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu akşam 24. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 23 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 29 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
İLK 11'LER:
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin
Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Kone
Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Sivasspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın evindeki maçlar
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 10'u İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 11 lig maçında Sivasspor'u sadece 4 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 15, kırmızı-beyazlılar 13 gol attı.
Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 23 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı. İki takım Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Bu maçların 11'ini Beşiktaş kazanırken, Sivasspor yedi galibiyet elde etti. Beşiktaş, Sivasspor'u ağırladığı son sekiz maçın sadece birinde mağlup oldu. İlk üç maçın tamamını Sivasspor kazanmıştı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 43 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 16 maçın sadece ikisinde mağlup olan Beşiktaş, bu süreçte en fazla puan toplayan takım . Sivasspor, ligdeki son iki maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekip en son ligden düştüğü 2015/16 sezonunda arka arkaya üç maçta berabere kalmıştı.
Son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor, İstanbul takımlarına karşı dış sahada oynadığı son 20 lig maçında ise sadece bir galibiyet alabildi. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yakalayan iki takımdan biri. Sivasspor ise bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı. Beşiktaş bu sezon ligin en az gol yiyen takımı.
Beşiktaş ligde topa en fazla sahip olan ve en fazla isabetli şut atan takım. Sivasspor'un ligde attığı son dört golün üçü duran toplardan geldi. Beşiktaş'ın ise ligdeki son sekiz golünün dördü duran toplardandı. Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım. Beşiktaş aynı zamanda bu sezon ligde yedekten giren oyuncularından da en fazla gol katkısı alan takım. Sivasspor ise bu alanda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada. Beşiktaş'ın ligde attığı son dokuz gol farklı oyunculardan geldi: Babel, Negredo, Talisca, Quaresma, Tosic, Adriano, Anıl Karaer, Mustafa Pektemek, Love. Bu sezon ligde en fazla kafa golü atan iki oyuncu bu maçta karşı karşıya gelecek: Talisca & Hakan Arslan. Arouna Kone, bu sezon Sivasspor formasıyla deplasman maçlarında en fazla gol katkısı yapan isim.
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