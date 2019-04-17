Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
GeriFutbol Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
17.04.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından yapılan denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışması ile süren antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Medel’e 4 teklif
Medel’e 4 teklif

- Larin'e doğum günü kutlaması

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in doğum gününü de antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 25 yaşına giren Larin'e mutluluklar diledi. Öte yandan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel misafirler tesislerde antrenmanı izledi ve oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor cephesinde de zorlu maçın çalışmaları sürüyor...

Keleş: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruzDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz" dedi.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, basketbol turnuvaları formatı açıklandı!

Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Giresunspor resmen açıkladı! Fatih Tekke...

Göksel Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse neden geçen yıl Galatasaray şampiyondu?