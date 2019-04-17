Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından yapılan denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışması ile süren antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
- Larin'e doğum günü kutlaması
Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in doğum gününü de antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 25 yaşına giren Larin'e mutluluklar diledi. Öte yandan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel misafirler tesislerde antrenmanı izledi ve oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Sivasspor cephesinde de zorlu maçın çalışmaları sürüyor...
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