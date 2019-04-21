Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı!
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.
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