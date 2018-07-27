Beşiktaş Simon Mignolet ile görüşmelere başladı
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Liverpool'un gözden çıkarılan file bekçisine çevirdi.
Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro bonservis karşılığında gönderen Beşiktaş, İspanyol file bekçisinin alternatifini yine İngiltere Premier Lig'de buldu.
Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Liverpool'un Belçikalı file bekçisi Simon Mignolet'i renklerine katmak için görüşmelere başladı.
Roma'dan Alisson Becker'i 75 milyon Euro gibi rekor bir bedele transfer eden Kırmızılar'da 30 yaşındaki Mignolet gönderilebilir duruma geldi.
Liverpool'da bir dönem as kaleci durumunda olan Mignolet, Karius'un transferiyle onunla rekabet haline yaşamıştı.
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