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Beşiktaş silbaştan... Güneş'ten 5 değişiklik!

Beşiktaş, Konyaspor maçına bambaşka bir kadroyla çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, ideal 11'de 5 değişikliğe gidecek.

Hürriyet Haber
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Kadrosundaki tüm oyunculara şans vermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya maçında rotasyona gidecek. Tecrübeli hoca yorgunluk ve eksikler nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen 11'in büyük bir kısmını değiştirecek.

Sakatlığı bulunan Oğuzhan'ın yerine Tolgay, Atiba'nın yerine Medel, cezalı Tosic'in yerine Mitrovic, Quaresma'nın yerine Lens, Cenk'in yerine Negredo, son lig maçında oynayan Necip'in yerine de Adriano'nun, 11'de başlaması bekleniyor.

YETİŞECEK
Uyluk adalesindeki ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Medel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun Konyaspor maçında Güneş'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabileceği belirtildi. (Sabah)

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