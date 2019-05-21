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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21.05.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı bırakmıyor

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Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı bırakmıyor

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Japon yıldız için kararı ilk etapta yeni teknik direktöre bırakmayı planlayan yönetim, tecrübeli isme taliplerin olması sebebiyle harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Kara Kartal’da kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti.

Beşiktaş formasıyla 3’ü ilk 11’de olmak üzere 13 karşılaşmada görev yapan ve 4 gol ile 2 asistlik istatistik yakalayan 30 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcu konusunda atılacak adımı ilk etapta yeni teknik direktörün kararına bırakmayı hedefleyen yönetimin, başarılı isme talip olan diğer kulüplerin de olmasını göz önünde bulundurup şimdiden çalışma başlattığı bildirildi.

Güneş’in ayrılması planı değiştirdi

Borussia Dortmund’la olan sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan başarılı futbolcu için Beşiktaş’ın, Almanya ekibine 1.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) satın alma teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. İlk etapta istediği kadar forma şansı bulamaması sebebiyle yoluna Beşiktaş’la devam etme konusunda kararsızlık yaşayan Kagawa’nın, teknik direktör Şenol Güneş’le yolların kesin olarak ayrılacak olması sebebiyle Kara Kartal’la yola devam kararına daha yakın olduğu ifade edildi.

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