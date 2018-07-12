Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç özeti
Beşiktaş Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu.
İlk yarıda birçok fırsat yakalayan siyah-beyazlılar, bunları skora çeviremedi.
Günde iki antrenman yapan siyah beyazlı takımın oyuncuları yorgun çıktıkları karşılaşmada üstün performans gösterdiler. Adriano, Caner, Necip, Medel, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek'in başarılı grafik sergilediği mücadelede kaleci Tolga kontrollü oyunu ile alkışlandı.
Sistem arayışı
Şenol Güneş ülkeye göre sistem deniyor gibi!.. Tecrübeli hoca Slovakya'da yapılan hazırlık maçlarında 4-4 -2 dizilişi üstünde durmuştu. Avusturya etabının ilk sınavında ise klasik hale gelen 4-2-3-1 sistemine geri dönüş yapıldı. Yeni sezon öncesi, yeni arayışlar içinde olan teknik ekip, henüz istediğini sahada göremedi. Kalan idman ve hazırlık maçlarında eksikliklerin giderilmesi önde tutulacak.
Denk kuvvetler
Kartal, kampta ilk kez güçlü bir rakibe karşı oynadı. Güneş de mevcut oyuncular içinden ideale yakın olan kadroyu sahaya sürdü. İlk yarıda Adirano, takımı yönlendiren isim oldu. Aralara iyi toplar bıraktı. Kartal'da savunma güvenliği öne çıktı. Medel, Tolga ve Oğuzhan daha az hücumu düşündüler. Geride ise Mitroviç savunmayı toparlayan isim oldu. Ukrayna ekibi, bu yarıda sert oyunu ve kontra atağa dayalı tehlikeli atakları ile gol aradı. İki denk ekibin mücadelesi daha çok orta alana sıkışıp kaldı. Bu da futbol kalitesi ve pozisyon zenginliğini iyice düşürdü.
Love kaçırdı
Kendisinden gol beklenen Love, girdiği iki net pozisyonda sonuca gidemedi. Havanın da aşırı sıcak olması, her eki takımı olumsuz etkiledi. Önceki maçlara göre Töre, Larin, Caner ve Orkan tutuk kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
26'ncı dakikada Medel'in pası ile ceza alanına giren Vagner Love'nin aşırtma vuruşu boş kale
yerine auta gitti
38'nci dakikada Adriano'nun ortasını Tolgay penaltı noktası üzerinden auta attı
50'nci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasını Pektemek'ten önce defans kornere bıraktı
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