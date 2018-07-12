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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İsmail ER
12.07.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç özeti

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Beşiktaş Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu.

İlk yarıda birçok fırsat yakalayan siyah-beyazlılar, bunları skora çeviremedi.

Günde iki antrenman yapan siyah beyazlı takımın oyuncuları yorgun çıktıkları karşılaşmada üstün performans gösterdiler. Adriano, Caner, Necip, Medel, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek'in başarılı grafik sergilediği mücadelede kaleci Tolga kontrollü oyunu ile alkışlandı.

Sistem arayışı

Şenol Güneş ülkeye göre sistem deniyor gibi!.. Tecrübeli hoca Slovakya'da yapılan hazırlık maçlarında 4-4 -2 dizilişi üstünde durmuştu. Avusturya etabının ilk sınavında ise klasik hale gelen 4-2-3-1 sistemine geri dönüş yapıldı. Yeni sezon öncesi, yeni arayışlar içinde olan teknik ekip, henüz istediğini sahada göremedi. Kalan idman ve hazırlık maçlarında eksikliklerin giderilmesi önde tutulacak.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç özeti

Denk kuvvetler

Kartal, kampta ilk kez güçlü bir rakibe karşı oynadı. Güneş de mevcut oyuncular içinden ideale yakın olan kadroyu sahaya sürdü. İlk yarıda Adirano, takımı yönlendiren isim oldu. Aralara iyi toplar bıraktı. Kartal'da savunma güvenliği öne çıktı. Medel, Tolga ve Oğuzhan daha az hücumu düşündüler. Geride ise Mitroviç savunmayı toparlayan isim oldu. Ukrayna ekibi, bu yarıda sert oyunu ve kontra atağa dayalı tehlikeli atakları ile gol aradı. İki denk ekibin mücadelesi daha çok orta alana sıkışıp kaldı. Bu da futbol kalitesi ve pozisyon zenginliğini iyice düşürdü.

Love kaçırdı

Kendisinden gol beklenen Love, girdiği iki net pozisyonda sonuca gidemedi. Havanın da aşırı sıcak olması, her eki takımı olumsuz etkiledi. Önceki maçlara göre Töre, Larin, Caner ve Orkan tutuk kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26'ncı dakikada Medel'in pası ile ceza alanına giren Vagner Love'nin aşırtma vuruşu boş kale
yerine auta gitti

38'nci dakikada Adriano'nun ortasını Tolgay penaltı noktası üzerinden auta attı

50'nci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasını Pektemek'ten önce defans kornere bıraktı

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