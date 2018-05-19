Beşiktaş sezonu farklı kapattı!
Siyah beyazlılar sezonun son maçında Sivaspor'u ağırladı. Sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal, Medel, Vida, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 77 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Larin (Dk. 82 Gökhan Töre)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Medjani, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Robinho (Dk. 75 Muhammed Demir), Emre Kılınç, Kone (Dk. 62 Bifouma)
Goller: Dk. 29 Talisca, Dk. 50, 73 ve 76 Larin, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 54 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 1 Larin, Dk. 55 Medel, Dk. 90 2 Vida (Beşiktaş), Dk. 47 Robinho, Dk. 71 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Beşiktaş sezonu 5 golle kapattı. Siyah beyazlılar Talisca, Larin (3) ve Babel'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısı ise Hakan Arslan'dan geldi.
Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş bu sonuçla önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
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