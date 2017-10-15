Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
Hakemler: Akif Kabak, Mutlu Seçal
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Mehmet Emin Yıldıran, Göktuğ Polat, İlker Büyükbayrak, Temel Hürol, Ceyhun Ahlat, Göktuğ Şeref (Fatih Gündoğdu, Çağatay Durmuş, Doğuş Bayram, Mete Güngör)
Beşiktaş: Batuhan Avcı, Onur Soydan, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Baran Yılmaz (Oğuzhan Altıntaş, Baran Karadeniz, Serhat Baş, İlker Alican Çakır, Ahmet Boz)
Setler: 20-25, 24-26, 16-25
Süre: 74 dakika (24, 29, 21)