Beşiktaş, sessizliğini bozdu! Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş, ABD'li forvet Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı.
Abdullah Avcı'yı göreve getirerek yeni bir yapılanmaya giden; ancak transferde sessiz kalan siyah beyazlılar, ilk transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Boyd'un maliyeti
Siyah beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu için Guimaraes'e 1 milyon eurosu peşin olmak üzere, toplam 2.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından Portekiz kulübüne %20 pay verilecek. Tyler Boyd'a ise yıllık 1.2 milyon euro maaş ödenecek.
Beşiktaş transferi böyle duyurdu:
O artık Beşiktaşlı! ✍#ComeToBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/RuPJ7jgoQX— Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 July 2019
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