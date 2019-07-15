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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
15.07.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş, sessizliğini bozdu! Transfer resmen açıklandı

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Beşiktaş, sessizliğini bozdu! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, ABD'li forvet Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı.

Abdullah Avcı'yı göreve getirerek yeni bir yapılanmaya giden; ancak transferde sessiz kalan siyah beyazlılar, ilk transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Boyd'un maliyeti

Siyah beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu için Guimaraes'e 1 milyon eurosu peşin olmak üzere, toplam 2.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından Portekiz kulübüne %20 pay verilecek. Tyler Boyd'a ise yıllık 1.2 milyon euro maaş ödenecek.

Beşiktaş transferi böyle duyurdu:


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