Beşiktaş servet istedi! Dorukhan Toköz için...
Genoa'nın 6 milyon Euro'luk teklifini reddeden Beşiktaş'ın, milli futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı.
İtalya'nın Genoa takımı, Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan Toköz için 6 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Siyah beyazlı yönetim, olumsuz yanıt verirken Dorukhan'ın bonservis bedelini de belirlemiş oldu.
Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Dorukhan Toköz'e ilk resmi teklif Genoa'dan geldi.
İtalyan ekibi, genç oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak siyah-beyazlılar, bu teklifi geri çevirerek, "20 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtını verdi.
Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen de Genoa'nın ilgisini doğruladı. Ergezen, "Beşiktaş ile Genoa arasında resmi olmayan bir görüşme gerçekleşti. Bonservis bedeli üzerinde konuşuldu. Şahsen biz, oyuncumuzun Serie A'ya transfer olmasına açığız. Bununla birlikte Dorukhan'ı İtalyanların yanı sıra Avrupa'dan başka kulüpler de istiyor" diye konuştu.
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