BeÅŸiktaÅŸ, Åžeref Bey'i andÄ±
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, futbol ÅŸubesi kurusucu Åžeref Bey'in Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla anma mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan mesajda, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:Â "Futbol ÅŸubemizin kurucusu, futbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ilk kaptanÄ± ve aynÄ± zamanda teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Åžeref'i Ahmet Åžerafettin Bey'i (Åžeref Bey) vefatÄ±nÄ±n 86. yÄ±lÄ±nda saygÄ±yla ve minnetle anÄ±yoruz."Â
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