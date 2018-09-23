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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Şenol Güneş ile 12 derbinin 9'unu kaybetmedi!

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Beşiktaş, Şenol Güneş ile 12 derbinin 9'unu kaybetmedi!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'deki 12 derbi maçın 6'sını kazanırken, 3'er karşılaşmada ise beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13. derbi mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipteki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı takımının başında 6 kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ayrıca üçer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 7. maçını yarın yapacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 sezonda rakibiyle yaptığı 6 lig maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, aynı dönemde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibine bir kez mağlup oldu.

Güneş yönetiminde 17 gol attı

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile Galatasaray'a 12 maçta 17 gol attı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe filelerini 8 kez havalandırırken, Galatasaray'a 9 gol kaydetti.

Beşiktaş, 12 derbi karşılaşmasında kalesinde de 13 gol gördü. Fenerbahçe'nin 8 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 5 gol yedi.

Kupa maçlarında rakibini yenemedi

Beşiktaş, Güneş döneminde rakipleriyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da yaptığı karşılaşmaları kazanamadı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, maçın normal süresini 0-0 ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 3-0 rakibinin gerisinde kaldı.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Fenerbahçe ile olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçları yaptı. 2016-2017 sezonunda iki ekip son 16 turunda rakip olurken, siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

İki ekip geçen sezon Türkiye Kupası'nda bu sefer yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan ilk maçta Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Volkan Demirel ile Alper Potuk kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanş karşılaşması Kadıköy'de oynanırken, yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra 3-0 hükmen Fenerbahçe'nin galip sayılmasına karar verdi.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır?Süper Lig'de tüm gözler Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki dev mücadeleyi kim kazanır? Hürriyet ekibi olarak sokağa çıktık ve futbolseverlere derbi tahminlerini sorduk. İşte sizlerden gelen derbi yanıtladı.
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