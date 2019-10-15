Beşiktaş Seba ayarlarına geri dönmeli

Üst üste şampiyonluklar kazandıran efsane Süleyman Seba yönetiminin yanı sıra, 100. yılda mutlu son sevinci yaşatan Serdar Bilgili yönetiminde yer alan eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, şimdi Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’na talip. Hürriyet’e konuşan Ünal, “Ben kulübün hep aktifindeydim, pasifinde olmadım” diyor. Beşiktaş’ın yeniden Süleyman Seba yönetim ayarlarına dönmesi gerektiğini savunan Ünal, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Her seçimde adınız hep anıldı ama hiç aday olmadınız. Bu seçimde ortaya çıkmanızın nedeni neydi?

Seba yönetiminde tesislerden sorumluydum. 100. yıl yönetiminde genel sekreterdim. Ve sonrasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yaptım. Mayıstaki olağan kongrede aday olmayı düşündüm ama Fikret Orman’ın son dönemi olacağı için aday olmayı etik bulmadım. Ama bir erken seçim olacağını da düşünüyordum. Fakat bu seçim biraz baskın seçim oldu bir yerde. Gönül sezon sonunda olmasını isterdi. Veya kasım, aralık olsaydı da devre arası transfer dönemine bir hazırlık yapabilseydik. Ben yaşamım boyunca Beşiktaş’ın hep aktifleri içinde yer aldım. 90’lardaki şampiyonluklarda varım, tesisleşmede varım, 100. yılında varım...

Rüyam; 100. yıldaki yürüyüş

Fulya projesinde Belediye Başkanı olarak varım. Stat projesinin onayı ve ruhsatında da imzamız var. 1903 Tesisleri’ni kulübe verdim. Çilekli’nin yenilenmesinde katkı yaptık. Beşiktaş’ın aktifindeyim, pasifinde değilim.

Beşiktaş’a dair en büyük hayaliniz nedir?

Ben Süleyman Seba’yı kitaplardan değil, yaşayarak öğrendim. Rüyamız, ağaçlı yolda sevgi ve saygıyla yürümek; 100. yıldaki gibi. Stadın merkezde, burada olması en büyük hayaldi. Yapımında genel iktidarların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği oldu. Biz çocukken takım mağlup yatardık, gece rüyamızda takımı galip getirerek uyanırdık. Çocuklar rüyasında bunu yaşamasın diye çalışacağız. En önemli olayımız fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Bu ayarlar da tabii ki Süleyman Seba ayarlarıdır. Seba ayarlarına dönmemiz lazım.

BORCU, İÇİNDE OLAN ADAYLAR ANLATSIN!

‘Uzlaşma ancak benim başkanlığımda olur’ mu diyorsunuz?

Hayır öyle demiyorum. Oturup konuşuruz. Ahmet Nur Çebi ile de Serdal Adalı ile de Hürser Tekinoktay ile de oturur konuşuruz. Adaylığımı koymadan evvel yaşayan başkanları ziyaret ettim. Divan başkanlarını da. Ama öyle bir döneme geldik ki sağlıklı bir yapılaşmayı konuşma konusunda duvar örmeyiz. Sosyal medyada “İsmail Ünal şunun yönetimine girecek” gibi şeyler yazılıyor. Yok öyle bir şey!

Acil ödemelere para buldunuz mu?

Üç ülkede yurt dışı fonlar görüşüyoruz. İsmail Ünal olarak borçlanmanın içinde olmadım. İçinde olanları bir görelim. “Biz borçlanmanın içindeyiz” desinler! Bunu adaylara soruyorum. Anlatsınlar. İkincisi, sponsor görüşmelerimiz var. Üçüncüsü, idari yapılaşma. Kulüpte kongre çalışmaları yapılıyor. Geçmişte başkanlar bunu hiç yapmadı. Şimdiyse kulübün içi kongre merkezi oldu. Kazanırsak onlara hesap soracağım. Bu işin içinde de aday var! Rahatsızlığımı başkana ilettim, önlemler aldığını da söyledi. · Çok büyük gelir artışına rağmen borcun bu kadar artmasının nedeni nedir? Stat inşaatı ve transfer politikasından kaynaklı.

SERGEN YALÇIN ÇOK BAŞARILI

Abdullah Avcı ile devam edecek misiniz?

Bugün bir adayın “Hocayı değiştireceğim, onu getireceğim” demesini doğru bulmam. Abdullah Avcı, Başakşehir’de başarılı olmuştur. Üzerine konuşmam. Önemli maçlara çıkacağız. Beşiktaş’ın şu anda bir teknik direktörü vardır.

Abdullah Avcı kendisi bırakırsa bir alternatifiniz var mı? Misal Sergen Yalçın’ı düşünür müsünüz? Bu, o zaman konuşulacak bir durum. Sergen Yalçın, çok başarılı. Bir kere beyin olarak çok başarılı. Futbol bilgisi çok üst düzeyde. Konuşması bile çok etkileyici. Ayrıca Beşiktaş’ın çocuğudur. Tribünlerden duyuyorum ama teknik adam üzerine bu aşamada konuşulmaz. Gerek yerli ve yabancı Beşiktaş’ın çocukları var ama bugün konuşmak doğru olmaz. Beni anlayışla karşılayınız.

FUTBOLU FUTBOL ADAMLARI YÖNETMELİDİR

Beşiktaş, 90’lar, 2000’ler ve bu dönem büyük başarılardan sonra neden büyük çöküşler yaşadı?

Transferde dengeyi ve sistemi kurmalı. Parayı bulunca oyuncu satılmalı ama takımın omurgasını korumalı. Akılcı olacaksınız. Bu işi bilen efsane kadrodan birilerini aktif noktaya getirmek lazım. Futbolu futbol adamlarının yönetmesi gerekir. Teknik adam olmalarına gerek yok. Sportif anlamda yönetecek kişiler olması lazım. Onların var olduğuna inanıyorum...

OY VERİRLER ÇÜNKÜ KÖYÜN ÇOCUĞUYUM BEN

Size neden oy vermeli üyeler?



Dikilitaş’taki salonun arazisinde önemli bir çalışma yapılabilir. Akatlar projesi var. Dünyada spor salonları yerin altında var. Bu arazi gelir getirici şekilde değerlendirilebilir. Bunlar ileriye yönelik. Aktif olduğum için bana oy verebilirler. İsmail Ünal köyün çocuğu, bunun için oy verebilirler. Kente hizmet verdiği için oy verebilirler. İsmail Ünal kavga etmesini de bilir uzlaşmasını da...

UZLAŞMA ÇAĞRIMA ÖNERİ GELMEDİ

Son dakikada bir ittifak olur mu?

9 Ekim’de “Dar boğazlardan geçerken değil, açık denizlerde yarışmalıyız” dedim. Kimseden öneri gelmedi. Seba gibi bir devle çalıştım, Serdar Bilgili gibi vizyon sahibi insanla yaşadım. Beşiktaş’ta artık sadece yönetici olarak yer almam söz konusu değildir.

ÇARŞI BEŞİKTAŞ'IN ALTIN ÇOCUĞUDUR

Yeni statla birlikte Çarşı ruhu öldü mü? Bir çalışma olacak mı?

Çarşı, Beşiktaş’ın altın çocuğudur. Ülkenin her noktasındaki sorunlara parmak basan ve eylem koyabilen bir taraftardır. Çarşı ruhu hiçbir zaman bitmez. Ben de onların içinden biriyim. Bugün de tribün bağırıyor ama tek ses yok. Bunu yine Çarşı kendi içinde çözer. Bu işi bize bırakmadan çözer, bizden daha iyi bilir.