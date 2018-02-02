Beşiktaş savunması darmadağın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol Beşiktaş savunması darmadağın
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Sıradaki Haber: İtalyan futbolunda seçim kaosu

Futbol
02.02.2018 - 20:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş savunması darmadağın

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Kenan BAŞARAN, Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk devresini değerlendirdi.

1-İlk devrede karşılıklı birer gol var… İlk yarı nasıl bir maç oldu?

Adriano, muhteşem bir vuruşla golü atarak Beşiktaş’a aslında hiç ummadığı bir gol kazandırdı. Bu siyah beyazlıların işini oldukça kolaylaştırdı. Beşiktaş hem oyunu tutma şansı buldu, hem kontra fırsatı doğdu. Ancak zemin ve Bursa’nın sert oyunu yavaş yavaş kendini hissetirmeye başladı.

Yine de yenilen golde zincirleme hatalar var. İçe kavisli ortada kaleci tereddüt etmeyecek. Ama Fabri çıkıp çıkmamak da tereddüt etti. Medel ıskaladı ve Beşiktaş kendi kendisine gol attı. İkinci golü de yine Beşiktaş kendisi yedi desek abartmış olmayız. Uluslararası bir savunması var Beşiktaş’ın ama geçen hafta Kasımpaşa karşısında ‘Çanakkale geçilmez’i oynamak zorunda kalırken çok dağınıktı. Bugün ise darmadağınık!

2-Babel’in yokluğunda Lens şansını iyi kullandı mı?

Buna “Evet” demek mümkün değil. Kupa maçlarında iyi görünen Lens, as takımda vasatlaşıyor.

Demek ki Lens’i iyi gösteren takımın kötü olması. Fenerbahçe için de bu söyleniyordu: Lens çok iyi değil, takım çok kötü….
Güneş, Lens-Love değişikliği yapacak muhtemelen..

3-Tribünlerde tansiyon yüksek… İkinci devre sıkıntı artar mı?

Bursa taraftarı yıllardır Beşiktaş maçlarını büyük bir gerilim içinde izliyor. Bu sahadaki takımlarına fayda değil zarar veriyor. Hakem, yardımcılarını orta sahaya çağırarak bir uyarı yaptı. Beşiktaş yine öne geçerse tribünlerde sıkıntı artabilir.

 

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