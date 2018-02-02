Beşiktaş savunması darmadağın
Kenan BAŞARAN, Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk devresini değerlendirdi.
1-İlk devrede karşılıklı birer gol var… İlk yarı nasıl bir maç oldu?
Adriano, muhteşem bir vuruşla golü atarak Beşiktaş’a aslında hiç ummadığı bir gol kazandırdı. Bu siyah beyazlıların işini oldukça kolaylaştırdı. Beşiktaş hem oyunu tutma şansı buldu, hem kontra fırsatı doğdu. Ancak zemin ve Bursa’nın sert oyunu yavaş yavaş kendini hissetirmeye başladı.
Yine de yenilen golde zincirleme hatalar var. İçe kavisli ortada kaleci tereddüt etmeyecek. Ama Fabri çıkıp çıkmamak da tereddüt etti. Medel ıskaladı ve Beşiktaş kendi kendisine gol attı. İkinci golü de yine Beşiktaş kendisi yedi desek abartmış olmayız. Uluslararası bir savunması var Beşiktaş’ın ama geçen hafta Kasımpaşa karşısında ‘Çanakkale geçilmez’i oynamak zorunda kalırken çok dağınıktı. Bugün ise darmadağınık!
2-Babel’in yokluğunda Lens şansını iyi kullandı mı?
Buna “Evet” demek mümkün değil. Kupa maçlarında iyi görünen Lens, as takımda vasatlaşıyor.
Demek ki Lens’i iyi gösteren takımın kötü olması. Fenerbahçe için de bu söyleniyordu: Lens çok iyi değil, takım çok kötü….
Güneş, Lens-Love değişikliği yapacak muhtemelen..
3-Tribünlerde tansiyon yüksek… İkinci devre sıkıntı artar mı?
Bursa taraftarı yıllardır Beşiktaş maçlarını büyük bir gerilim içinde izliyor. Bu sahadaki takımlarına fayda değil zarar veriyor. Hakem, yardımcılarını orta sahaya çağırarak bir uyarı yaptı. Beşiktaş yine öne geçerse tribünlerde sıkıntı artabilir.
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