Beşiktaş, savunmada istikrar sağlayamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, savunmada istikrar sağlayamadı
GeriFutbol Beşiktaş, savunmada istikrar sağlayamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş, savunmada istikrar sağlayamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, savunmada istikrar sağlayamadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, başkan Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı kulübe katılan 16. savunma oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna 2012 yılında oturan Fikret Orman'ın, görev süresi boyunca ağırlıklı olarak stoper mevkisinde oynayan futbolcuları transfer etmesi dikkati çekti. "FEDA" olarak adlandırılan ilk sezonunda savunmaya Sakaryaspor'dan Berat Çetinkaya ve Fransız oyuncu Julien Escude'yi transfer eden Orman, 2013-2014 sezonunda ise Kolombiya'nın gelecek vaat eden isimlerinden Pedro Franco'ya siyah-beyazlı formayı giydirdi. Stoperde görev yapan oyunculardan istediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekip, aynı sezonun devre arasında ise Galatasaray'dan Dany Nounkeu'yu transfer etti.

Orman, bir sonraki sezon devre arasında Alexander Milosevic'i AIK'tan transfer ederken, 2015-2016 sezonu en fazla stoper transferi yapılan dönem oldu. Bu sezonda teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşan siyah-beyazlı kulüp, yeni kadro yapılanmasında kadrosuna 4 stoper kattı. Brezilya ekibi Gremio'dan Luiz Rhodolfo'yu alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'nde oynayan Dusko Tosic'i de transfer etti. Beşiktaş aynı sezonun ara transfer döneminde Marcelo Guedes ve Alexis Delgado'ya da siyah-beyazlı formayı giydirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunun devre arasında Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'i transfer ederken, sezon başında Çin takımı Hebei China Fortune'ya transfer olan Ersan Adem Gülüm'ü ve Leipzig'e giden Atınç Nukan'ı ocak ayında kiralık olarak yeniden kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın savunmanın göbeğine yaptığı transferler geçen sezon da sürdü. Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Pepe geçen sezonun başında siyah-beyazlı takıma imza atarken, Hırvat Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Domagoj Vida da Beşiktaş formasını giydi.

Beşiktaş bu sezon da stoper transferlerine devam etti. Şili Milli Takımı'nda görev yapan Enzo Roco, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk stoper transferi olurken, ara transfer döneminde alınan Nicolas Isimat-Mirin, Fikret Orman'ın 16. stoper transferi oldu.

- Stoperler para bastı

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın, savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti. Orman yönetimi, siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Atınç Nukan'ı 5 milyon avro karşılığında Almanya ekibi Leipzig'e gönderirken, aynı sezonun devre arasında ise Ersan Adem Gülüm'ü Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon avro bedelle sattı. Siyah-beyazlı takımda sadece yarım sezon geçiren Alexis Delgado'nun, 400 bin avro karşılığında Alaves'e transferine izin veren Beşiktaş yönetimi, 2017-2018 sezonu öncesinde Marcelo Guedes'i 7 milyon avroya Olympique Lyon'a sattı. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını kaybeden Luiz Rhodolfo ise 1 milyon 400 bin avro bedelle Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.

Beşiktaş bu sezonun başında ise Dusko Tosic'in Çin'e transferine izin verdi. Sırp futbolcu, 4 milyon 500 bin avro bedelle Guangzhou'ya transfer edilirken, siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamayan Matej Mitrovic de 4 milyon 500 bin avroya Belçika ekibi Club Brugge'e satıldı. Beşiktaş, stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin avroyu kasasına koydu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 247Celta - Athletic Bilbao
    2
    İM1/X
    12,00
    11191kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'den transfer müjdesi

Beşiktaş'ta Quaresma idmanı yarıda bıraktı

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin ilk maçını kaçıracak

Bilal Kısa: "Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız"