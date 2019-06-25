Beşiktaş Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Tüm Emeklerin İçin Teşekkürler Dr. Sarper Çetinkaya
Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı.
Dr. Sarper Çetinkaya’ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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