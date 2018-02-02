Beşiktaş şampiyonluk rotasından çıkabilir
Kenan BAŞARAN, Bursaspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.
1-Bursa’da bizi nasıl bir maç bekliyor?
Bursaspor kaybederse Le Guen ile yollar ayrılabilir. Çünkü takım kötü gidiyor ve ayrıca Bursa taraftarı Beşiktaş’a kaybetmeyi de hiç istemez. Beşiktaş kaybederse Şenol Güneş gitmez ama takım şampiyonluk rotasından çıkar. Beşiktaş zirveyi geriden takip ettiği için uzun bir seri yapmak zorunda.
2-Beşiktaş 11’inde değişiklikler var. Vida ve Lens ile başlayacak. Takımı nasıl etkiler?
Salatlık ve ceza nedeniyle oluşan bir değişiklik. Kupa maçında Lens’i çok diri gördüm. Vida sayesinde Medel orta alanda oynayacak. Dikine ve tek top oynamayı sevdiği için Beşiktaş’ın oyun planına olumlu yansır.
3-Gözler Vagner Love’da aynı zamanda...
Muhtemelen Güneş, skor avantajını aldıktan sonra oyuna almak isteyecektir. Lens’i çıkarıp onu alır diye tahmin ediyorum. Ama Beşiktaş’a gol lazım olursa da Love kulübeden kullanılacak en mühim koz.
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