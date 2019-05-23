Beşiktaş şampiyonluk derken üçüncülüğü de tehlikeye soktu!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu.
Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.
- Güneş veda ediyor
Yarınki mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
- Kasımpaşa cephesi
Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.
Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta son hafta mesaisi sürüyor...
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