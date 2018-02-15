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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Beşiktaş şampiyonluk, Atiker Konyaspor düşmeme derdinde
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Futbol
15.02.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş şampiyonluk, Atiker Konyaspor düşmeme derdinde

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle liderlik el değiştirmiş ve Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti sonrası 44 puan ile zirvenin yeni sahibi olmuştu. Beşiktaş ise Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle puanını 40 yaparak 4'üncü sıradaki yerini korudu.
Dört takımın yakın puanlara sahip olduğu şampiyonluk yarışında herhangi bir kazaya uğramak istemeyen Siyah Beyazlılar, Atiker Konyaspor deplasmanında mutlak galibiyet arayacak. Ancak Beşiktaş'ın işi sanıldığı kadar kolay görünmüyor. Devre arasında Eto'o ve Jahovic gibi ligin en önemli golcülerinden ikisini birden kadrosuna katan Atiker Konyaspor, Beşiktaş'tan da Orkan Çınar'ı kiralayarak kadrosunu bir hayli güçlendirdi. 16'ncı sırada yer aldığı düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Yeşil Beyazlı ekip, tıpkı Beşiktaş gibi sahaya galibiyet için çıkacak ve galip gelemese bile en azından 1 puan almak için mücadele edecek.

SİYAH BEYAZLILAR İÇİN SON YILLARIN EN ZORLU FİKSTÜRÜ
Siyah Beyazlılar sadece bu sezonun değil, son yılların en zor periyoduna Konya deplasmanı ile startı veriyor.
Fenerbahçe maçının ertelenmesi polemiklerine de sahne olan 16 Şubat-18 Mart periyodunda 2 kez Bayern Münih (1 deplasman 1 kendi sahası) ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 kez de Fenerbahçe ile (kendi sahasında) oynayacak. Yine aynı dönemde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanları da olan Kara Kartalların bu periyottaki diğer maçı ise ilk yarıda mağlup olduğu Gençlerbirliği mücadelesi.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta bu zorlu fikstürün gündeme gelmesi Fenerbahçe maçının ertelenmesi tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Siyah Beyazlı yönetim daha önce düşündüğü erteleme talebini resmiyete dökmekten vazgeçmişti. Yaşanan tartışmaların ardından, 16 Şubat -18 Mart arasını kapsayan programı açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, fikstürü Beşiktaş'ın maçlarını en az dört gün arayla oynayacağı şekilde düzenledi.

İşte Beşiktaş'ın birbirnden zorlu ve 4 günde bir oynayacağı maç trafiği:
16 Şubat: Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Süper Lig)
20 Şubat: Bayern Münih-Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)
25 Şubat: Beşiktaş-Fenerbahçe (Süper Lig)
1 Mart: Beşiktaş-Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
5 Mart: Trabzonspor-Beşiktaş (Süper Lig)
10 Mart: Beşiktaş-Gençlerbirliği (Süper Lig)
14 Mart: Beşiktaş-Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)
18 Mart: Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Süper Lig)

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YOĞUN MESAİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor ile başlayacak zorlu fikstür öncesinde hafta boyunca tüm mesaisini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde harcadı.
İki haftadır tam kadro çalışmanın verdiği moralle Konya maçı öncesinde kadro kurma sıkıntısı yaşamayan tecrübeli teknik adam, taktik antrenmanların yanı sıra mental çalışmalara da bir hayli zaman ayırdı. Futbolcuları ile takım toplantıları haricinde bire bir görüşmeler de yapan Güneş, bu görüşmelerde maç taktiğinden ziyade oyuncuların rahatlamasını sağlayacak sosyal ve günlük hayata dair sohbetler yapmayı tercih etti. Bu sohbetleri Konyaspor maçı sonrasında da sürdürecek olan Şenol Güneş, öğrencilerini mümkün olduğunca stresten uzaklaştırmak amacında.

NEGREDO MU? VAGNER LOVE MI?
Uyguladığı mental terapilerle futbolcularını zihinsel olarak rahatlatmaya çalışan Güneş, diğer yandan da Atiker Konyaspor maçının kadrosunu ve taktiğini şekillendirmeye çalışıyor.

Şenol Güneş'in, şampiyonluk yarışının kritik noktalara gelmeye başladığı ve puan kayıplarını telafi etmenin giderek zorlaşacağı haftalarda Konyaspor karşısında rotasyon yapıp yapmayacağı henüz netleşmedi.

Stoper, ön libero ve kanatlar haricindeki bölgelerde farklı alternatifleri bulunan Şenol Güneş Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel'den oluşturacağı defans hattında Adriano'nun yerine Caner'i oynatabilir. Orta sahada sağlam olduğu sürece Atiba'dan vazgeçmeyen tecrübeli hocanın buradaki değişiklik alternatifi ise Oğuzhan'ın yerine Tolgay'a görev vermesi olacak. Kanatlarda Quaresma ve Babel, forvet arkasında da formda isim Talisca'yı yedek kulübesine göndermesi beklenmeyen Güneş'in, Negredo ve Vagner Love arasındaki tercihi ise en çok merak edilen konu. Geçen hafta Kardemir Karabükspor'a 2 gol atan Vagner Love formaya en yakın isim gibi dursa da ceza sahası ve çevresinde Talisca'ya alan açan Negredo'nun oynaması da sürpriz sayılmayacak bir tercih olacak.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısındaki muhtemel onbiri şöyle;
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan (Tolgay) Quaresma, Talisca, Babel, Love (Negredo)

BEŞİKTAŞ İÇİN DEPLASMAN KABUS GİBİ
Beşiktaş için bu sezon deplasman maçları adeta bir kabus gibi.
Sezon başından bu yana 11 deplasmana çıkan Kara Kartallar bu maçlarda 4 galibiyet alabilirken 3 mağlubiyet ve 4 tane de beraberlik aldı ve deplasmanda 17 puan kaybetti. Deplasmanda Kardemir Karabükspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'u yenen Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a yenildi. Beşiktaş'ın deplasman beraberlikleri ise Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor maçları oldu. Son 5 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Şenol Güneş'in öğrencileri bu süreçte 6 puan alabildi ve son yılların en kötü deplasman performansını sergiledi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart endişesi de yaşanıyor.
Önümüzdeki hafta kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlı takımda tam 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartallar, haftalardır 3 sarı kart ile oynayan Pepe ve Talisca'ya geçen hafta Oğuzhan ve Adriano'nun da eklenmesiyle A.Konyaspor maçına sarı kart ceza sınırında 4 futbolcuyla çıkacak.

Talisca, Pepe, Oğuzhan ve Adriano A.Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer alamayacaklar.

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