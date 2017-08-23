Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Başakşehir'in Sevilla'ya elenmesiyle Beşiktaş taraftarı bu soruyu düşünmeye başladı: Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar para gelecek?
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması finansal anlamda Beşiktaş'a yaradı.
Beşiktaş ne kazanacak?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak.
Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro. Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.