Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bileti için! Galibiyetlerine iddaa'da...
Süper Lig'de "Pazartesi Mesaisi" nefes kesecek bir maça sahne olacak! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Özer Hurmacı cezalı, sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Hugo Vieira soru işareti...
- Ligdeki son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildiler! (5 mağlubiyet)
- Sezonun ilk yarısında, İstanbul'da oynanan karşılaşma, Hakan Keleş'in takımın başındaki ilk maçıydı ve 2-1 kazanmışlardı. Geçen sene burada, Sivas'ta oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmışlardı.
- Sol beklerden Caner Erkin cezalı, Adriano sakat.
- Portekizli yıldız Quaresma da aynı şekilde sakat ama maç kadrosuna alınmayan Mustafa Pektemek'le ilgili bir bilgi geçilmedi...
- Son 4 lig maçında fire vermediler, deplasmanda oynadıkları son 5 maçta da yenilgi yüzü görmediler.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle ÜST oldu. (KG VAR - 2.5 ÜST)
- Sivasspor'un ligdeki son 10 maçının 9'unda karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
- Beşiktaş'ın ligdeki son 7 maçının 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
MİSLİ.COM ÜYELERİ "BEŞİKTAŞ KAZANIR" DİYOR!
Bu kritik maça Misli.com üzerinden oynayan üyeler, "Beşiktaş kazanır" tercihine yoğunlaşmış durumda... Bu tercihin iddaa oranı 1,75! (%63'lük kesim)
Bu maçı kuponlarına alanların %22'lik kesimi ise maçta en az 3 gol atılacağını düşünüp 1,40'lık iddaa oranıyla 2.5 ÜST'e yönelmiş...
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