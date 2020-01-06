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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

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Beşiktaş, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamp yaptığı otelin salonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde yapılan ısınma sonrası bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkur çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcular, denge, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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