Beşiktaş revire döndü!
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı.
Siyah beyazlıların Brescia ile karşılaştığı hazırlık maçına 11'de başlayan Necip Uysal, müsabakanın 29. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Necip'in yerine Mirin dahil oldu.
Sakat sayısı 8'e yükseldi
Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel ve Burak çeşitli sakatlıklar nedeniyle tedavi altına alınmıştı.
Necip Uysal'ın sakatlanmasıyla adeta revire dönen Kartal'ta sakat sayısı 8'e yükseldi.
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