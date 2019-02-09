Beşiktaş resmi hesabından Japon selamı nasıl yapılır anlattı
Beşiktaş, yeni transferi Shinji Kagawa'ya Bursaspor karşılaşmasında hoş geldin demeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, yeni transferi Shinji Kagawa'ya Bursaspor karşılaşmasında hoş geldin demeyi planlıyor.
Japon futbolcu ilk kez Vadafone Park'ta siyah beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Beşiktaş taraftarı da transferinin hemen ardından forma giydiği Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Kagawa'yı özel bir hoş geldin partisi hazırlıyor.
Siyah beyazlı taraftarlar tribünlere çağıracağı Kagawa'yı Japon selamıyla selamlayacak.
Japon selamının tam olarak nasıl yapılacağını ise Beşiktaş'ın resmi instagram hesabından taraftarlara görselle anlattı.
İnstagram hesabından Kagawa'nın karikatürle 3 madde Japon selamının nasıl yapılacağı anlatıldı.
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