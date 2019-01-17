Beşiktaş resmen duyurdu! 4.5 yıllık imza...
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.
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