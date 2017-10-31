Beşiktaş rekor için sahaya çıkıyor

Grubundaki ilk 3 maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıcını yapan Türk takımı unvanını alan Beşiktaş, bu sefer grupta en yüksek puanı toplayan ekip olarak tarihe geçmek istiyor.



G Grubu'ndaki ilk 3 maçında Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa temsilcisini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak Beşiktaş, hem en iyi başlangıç serisini 4 maça çıkaracak hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.



REKOR FENERBAHÇE'DE

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti.



GALATASARAY 10 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mücadele eden Türk takımı olan Galatasaray ise 2 defa gruplarda 10 puan toplama başarısı gösterdi.

2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi iki grup halinde organize edilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk grup mücadelesini 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 10 puanla tamamladı. Galatasaray, elde ettiği puanlarla bir sonraki grupta mücadele hakkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunda bu performansını tekrarladı. Grupta aynı sonuçları alan Galatasaray, bir kez daha 10 puana ulaştı.



EN KÖTÜ PERFORMANS DA FENERBAHÇE'NİN

Türk takımlarında gruplardaki en kötü performansı da Fenerbahçe sergiledi. Sarı-lacivertli takım, 2001-2002'de teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yaptığı 6 maçı da kaybederek, grup mücadelesini 0 puanla tamamladı. Türk takımlarından Bursaspor 2010-2011 sezonunda, Galatasaray ise 2014-2015'te gruplarında birer puan alabilmişti.