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Beşiktaş RB Leipzig maçı bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş'ın UEFA maçı bilet fiyatları kamuoyu ile paylaşıldı. Leipzig ile 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta mücadele edecek olan Siyah Beyazlı ekip, maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatlarını duyurdu. İşte, Beşiktaş Leipzig maçı bilet fiyatları ve kategorilere göre dağılımı

Hürriyet Haber
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Beşiktaş Leipzig maçı bilet fiyatları vatandaşların erişimine açıldı. İlk mücadelede güçlü rakibi Porto'yu mağlup eden Beşiktaş, bu kez kendi evinde RB Leipzig'i ağırlayacak. Galibiyet için mücadele edecek olan Beşiktaş, taraftarından güç alacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA maçı bilet filyatları ne kadar olacak? İşte, detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ'IN UEFA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 26 Eylül Salı günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinin biletleri satışa çıkıyor.

Süper Lig ve Kupa maçlarına özel kombine karta sahip olanlar için 19 Eylül’de satışa çıkacak biletler, 21 Eylül Perşembe saat 17.00’de genel satışa sunulacak.

21.45’te başlayacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori 1: 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 800TL

1903 A-E BLOK: 800TL

1903 B - D BLOK: 850TL

1903 C BLOK: 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

Beşiktaş RB Leipzig maçı bilet fiyatları ne kadar

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