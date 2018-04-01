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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
01.04.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Beşiktaş Quaresma'yı arıyor

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Beşiktaş Quaresma'yı arıyor

Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını devam ettirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Siyah Beyazlılar ilk 25 dakikada Oğuzhan'ın ara pasları ile 2 pozisyona girse de; gol Talisca'nın kendi kendine yarattığı pozisyon sonrası çektiği şuttan geldi. Bu gol aynı zamanda Talisca'nın bu sezon ligde attığı 11'inci gol olurken, Brezilyalı yıldızın tek başına kazandırdığı puan da 12 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde organize atağın yanı sıra çok alışılan kenar ortalarından mahrum bir oyun sergileyen Kara Kartallar zor bir oyundan 3 puan çıkardı.

ARANAN OYUNCU RİCARDO QUARESMA
Beşiktaş'ın organize atak yapamadığı ve kenar ortaları beklediği anlarda gözler açık bir şekilde Ricardo Quaresma'yı aradı. Geçen sezonun büyük bölümünde ve bu sezonun genelinde bol paslaşmalı oyundan ziyade kenar ortalarına dayalı bir oyun sistemini benimseyen Siyah Beyazlıların, Quaresma'nın yokluğunda ceza sahasına top göndermekte zorlandığı net bir şekilde ortada. Fenerbahçe maçından sonra 5 maç ceza alan Quaresma'nın yokluğunda yerine görev alan Jeremain Lens orta yapma konusunda Portekizli yıldızın yanına bile yaklaşamadı. Maç başına en az 10 kenar ortası bulunan Quaresma, zaman zaman bu konuda eleştirilse de, yerine görev yapan Lens'in performansı kendisini aranır hale getirdi. Quaresma'nın oynadığı maçlarda Beşiktaş'n sağ kanadından maç başına en az 4 isabetli orta gelirken, Lens'in bu oranı 1 isabetli ortaya bile çıkartamaması Portekizli oyuncunun önemini ifade eden rakamlar olarak göze çarpıyor. Quaresma'nın oynamadığı Trabzonspor maçı 2-0, Gençlerbirliği maçı 1-0 kazanılsa bile Trabzonspor maçı 70. dakikadan sonra Negredo ve Babel'in şahsi gayretleri ile, Gençlerbirliği maçı da yine Talisca'nın golü ile kazanıldı ve bu maçlarda Beşiktaş, pozisyona girmekte büyük sıkıntılar çekti. Sezonun en kötü maçlarından birinin oynandığı Medipol Başakşehir maçı ise 1-0 kaybedildi.

Quaresma'nın bu sezon 3 gol 6 asisti bulunurken, Lens'in 1 gol sıfır asistlik bir performansı var.

GÖZTEPE MAÇINDA ORTA SAHA NECİP VE MEDEL'E EMANET
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerken oldukça zorlanmasının yanı sıra orta sahada oynayan 3 oyuncusunu da kaybetti.
Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan dün akşam gördükleri 4. sarı kartlarla önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Orta sahada sürekli oynayan 3 oyuncunun birden cezalı duruma düşmesi ilk kez yaşanan bir durum oldu. Bu durum akıllara hemen Göztepe maçında kim oynayacak sorusunu getiriyor. Kadroya bakıldığında ilk olarak Necip'in oynaması kesin gibi. Necip'in yanında oynayacak diğer ismin ise bu sezon Şenol Güneş'in jokeri olan Gary Medel'in olması bekleniyor.

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