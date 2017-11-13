« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı ile birlikte siyah-beyazlı ekip sahasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergileyen Beşiktaş henüz devler liginde mağlubiyet yüzü görmezken, sadece 1 beraberlik aldı. Porto maçını kazandığı takdirde gruptan lider çıkmayı garantileyecek olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Peki Beşiktaş Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 10 puana sahip olan Beşiktaş grup liderliği için rakibi Porto'ya karşı puan kaybetmek istemiyor. Devler liginde lider olarak yoluna devam eden siyah-beyazlıların en yakın takipçisi 6 puanla 2. sırada yer alan Porto. Beşiktaş sahasında oynayacağı mücadeleden galip ayrılması durumunda da oldukça avantajlı bir konuma geçecek.

Beşiktaş Porto arasında oynanacak mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merakla bekliyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı.

Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı oynanacak.. Mücadele saat 20:00'da başlayacak. Canlı yayın bilgisi açıklandığında haberimiz tekrar güncellenecektir

﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL