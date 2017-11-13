Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 10 puana sahip olan Beşiktaş grup liderliği için rakibi Porto'ya karşı puan kaybetmek istemiyor. Devler liginde lider olarak yoluna devam eden siyah-beyazlıların en yakın takipçisi 6 puanla 2. sırada yer alan Porto. Beşiktaş sahasında oynayacağı mücadeleden galip ayrılması durumunda da oldukça avantajlı bir konuma geçecek.

Beşiktaş Porto arasında oynanacak mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merakla bekliyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı.

Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı oynanacak.. Mücadele saat 20:00'da başlayacak. Canlı yayın bilgisi açıklandığında haberimiz tekrar güncellenecektir