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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
04.05.2018 - 18:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş, PFDK'ya savunmasını gönderdi

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Beşiktaş, PFDK'ya savunmasını gönderdi

Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve TFF tarafından verilen kararla dün akşam 57'nci dakikadan itibaren tekrar oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, bu sabah Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Kupası müsabaka statüsüne göre hükmen 3-0 mağlubiyet, kupadan men, bu sezonki kupa kazancının geri verilmesi ve önümüzdeki sezon kupadan men edilmesi cezalarını alması beklenen siyah beyazlılar, gün içinde PFDK'ya savunmasını gönderdi.

'Haksız ve hukusuz kararlar karşısında Beşiktaş'ın dik bir duruş sergileyerek maça çıkılmadığının' öne çıkartıldığı savunmada eylemlerin kupanın son aşamasında yapıldığı için kazanılan para haklarının geri alınmaması talep edildi. Yine kupanın marka değerinin yükseltilmesi esas alınarak men cezasının da sadece bu sezonu kapsaması gerektiği belirtildi.

Beşiktaş'ın 5 sayfa halinde yaptığı savunmanın sonuç bölümü şu şekilde:

''Bu hususlar ve özellikle yukarıda açıklanan, ilgili eylemin 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nın son aşamasında gerçekleşmiş olması, bu ana kadar Müvekkil Kulübün kupaya katılımı ile marka değerini yükseltmesi dikkate alınarak Müvekkil Kulübün 2017-18 Ziraat Türkiye Kupasında söz konusu eyleme kadar elde ettiği ticari gelirlerin uhdesinde kalması ve Müvekkil Kulübün 2018-19 Türkiye Kupası'ndan men edilmemesi gerekmektedir.
Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve disiplin soruşturması sırasında re'sen tespit olunacak nedenlerle Müvekkil Kulüp hakkında Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsünün 8/1 Maddesi kapsamında ceza verilmesine karar verilmesi halinde; İlgili eylemin 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nın son aşamasında gerçekleşmiş olması, bu ana kadar Müvekkil Kulübün kupaya katılımı ile marka değerini yükseltmesi dikkate alınarak;
- Müvekkil Kulübün 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nda söz konusu eyleme kadar elde ettiği ticari gelirlerin ceza kapsamı dışında tutulmasına,
- Cezanın 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç ile sınırlı tutulmasını, Müvekkil Kulüp hakkında 2018-19 Türkiye Kupası'ndan men cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

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