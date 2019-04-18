Beşiktaş pas ve taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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