Beşiktaş, özür ve telefon bekliyor... 'Tek değerleri kupa!'
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçe'nin tutumuna Beşiktaş'tan sert eleştiri.
Beşiktaş yönetiminin sarı lacivertlilere olaylı derbi sonrası bir isyanı da Fenerbahçe cephesinin bunca yaşanan olaya rağmen her hangi bir özür dilememesi ve kendilerine bir telefon bile etmemesi...
Beşiktaş yönetimi bu konudaki isyanını da şöyle ifade ediyor:
- Hayatımızda tek hedefimiz kupa mı? Olaylar esnasında protokole gelip de bize "Geçmiş olsun" diyen de olmadı, maçtan sonra bir telefon eden de.
KÜFÜR YEDİK...
- Top yekün bir küfür bütün stadyumun aynı anda küfrü var bize karşı. Sadece bu maçta olmuyor. Hangi takım bu stada
gitse aynı şeylerle karşı karşıya kalıyor.
- Tek fark Şenol Hoca'nın kafasının yarılması. Kafası yarılmasa yine bu olaylar olacaktı ve oluyordu. Bir kulübün disipline edilmesi için mutlaka kan mı akması lazım.
- Tek değerleri, hedefleri kupa kazanmak. Onun dışında bir değer ve hedef kalmamış maalesef. (Akşam)
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