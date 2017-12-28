Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak. Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı. Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

Beşiktaş Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Osmanlıspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Kupada 3. eşleşme



Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak. Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, ilk yarıda istikrar yakalayamadı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı performansıyla zirvenin gerisinde kaldı - Ligin ilk devresinde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü - Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında en uzun seriyi 3 galibiyet alarak gerçekleştirdi



Süper Lig'in ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayabilen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, istikrarsız bir performans sergiledi. Lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, averajla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 29 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 16 gol gördü.



Seri galibiyetler almakta zorlandı



Beşiktaş, ligin ilk yarısında seri galibiyetlere imza atmakta zorlandı. İlk devre boyunca sadece 2 kez üst üste üçer puana imza atabilen siyah-beyazlı takım, 4 haftalık galibiyet hasreti de yaşadı. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ilk puan kaybına 2. haftada Kasımpaşa karşısında uğradı. Bu kaybın ardından üst üste 3 hafta kazanan Beşiktaş, 6. haftadan 9. haftaya kadar galibiyete hasret kaldı. Deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kazanarak toparlanan siyah-beyazlılar, sonraki 6 haftada inişli çıkışlı grafik sergiledi. Beşiktaş, ilk devrenin kalan 6 haftasında sadece 2 kez kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu periyotta ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.



Deplasmanda başarısız sonuçlar



Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda da başarısız sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki 9 dış saha maçını üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde ise 11 gol gördü. Dış sahalarda 12 puan toplayan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 15 puan yitirdi.



İlk 7 içindeki takımlara karşı zorlandı



Beşiktaş, sıralamada ilk 7 içinde yer alan takımlara karşı da kazanmakta zorlandı. Lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci Galatasaray'ı 3-0 yenerken, kendisiyle aynı puana sahip olan ve averajla 6. sırada bulunan Göztepe'ye de 3-1 üstünlük sağladı. İlk 7 içindeki takımlardan üçüncü Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 30 puanla beşinci sıradaki Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 29 puanı olan yedinci Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu takımlarla yaptığı karşılaşmalarda 9 puan elde edebildi.



Son 6 sıradaki takımlara karşı 5 galibiyet, 1 yenilgi



Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda topladığı 30 puanın yarısını ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı topladı. Ligin ilk yarısını son 6 sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u yenen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne ise mağlup oldu.



2012-2013 sezonunu tekrarladı



İlk yarı boyunca 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 30 puan toplayan Beşiktaş, 2012-2013 sezonunu tekrarladı. Siyah-beyazlı ekip, kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetiminin takımın yapılanmasındaki ilk sezonu olan 2012-2013'te de aynı performansı göstermişti. Samet Aybaba yönetiminde yine 30 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, buna rağmen ilk yarıyı ikinci sırada tamamlamıştı.

Son 6 sezonun 5'inde ilk devreleri ilk 3 içinde bitirmeyi başaran Beşiktaş, 2017-2018'de bu sıralamanın dışında kaldı. Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2014'te 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlılar, sonraki sezon 38 puan toplayıp ikinci oldu. Şimdiki teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk görev yaptığı 2015-2016'da 41 puana ulaşan Beşiktaş, devreyi lider bitirdi. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, geçen sezon ise 38 puan toplayarak ikinciliği elde etti.



Sadece savunmasıyla öne çıktı



Ligin ilk yarısında puan ve attığı gol itibarıyla rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ın en olumlu performansı savunması oldu. Süper Lig'de attığı 29 golle, rakip fileleri 37 kez havalandıran Galatasaray'ın gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ilk 3 sıradaki ekiplerden Fenerbahçe (34) ve Medipol Başakşehir (31) kadar da etkili olamadı.İlk yarıda 16 gol yiyen Beşiktaş, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak da dikkati çekti.