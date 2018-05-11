Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam etti!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-
beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın, yarın yapacağı idmanın ardından özel uçakla Ankara'ya giderek kampa gireceği kaydedildi.
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