Beşiktaş, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı!
Beşiktaş Sompo Sigorta, son olarak Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi çalışmalarına katılan Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, milli basketbolu Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.
Sezona Bahçeşehir Koleji galibiyeti ile başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak pota altını güçlendirdi. Oğuz Savaş son olarak 2018-2019 sezonunda Darüşşafaka forması giymişti.
Tecrübeli pivot, Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi çalışmalarına katılmıştı ve çalışmalarını Fenerbahçe formasıyla yapmıştı.
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