Beşiktaş o rekora imzasını attı!
Kardemir Karabükspor karşısında ilk yarıyı Pepe ve Talisca’nın golleriyle 2-0 önde kapatan Beşiktaş isabetli şut rekoru kırdı.
Kardemir Karabükspor karşısında ilk yarıyı Pepe ve Talisca’nın golleriyle 2-0 önde kapatan Beşiktaş isabetli şut rekoru kırdı. İlk 45’te genç eldiven Çağlar’ın koruduğu kaleye tam 9 isabetli şut gönderen siyah-beyazlılar, Süper Lig rekoruna imza attı.
37: Beşiktaş ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Evinde 30. galibiyetini alan Kartal son olarak 2015-2016’nın 13. haftasında Fatih Terim Stadı’nda Akhisar’a 2-0 mağlup olmuştu. (Fanatik)
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