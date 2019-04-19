Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'a kaybetti
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın ligi 7. sırada tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 22 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Barış Karakoyun, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Buse Ünal, Aslı Tecimer)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Cemre Janset Erkul, Mia, Merve İkbal Albayrak, Rida, Fatma Beyaz (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)
Setler: 24-26, 25-16, 25-18, 26-24
Süre: 122 dakika (31, 26, 28, 37)
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