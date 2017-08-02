Beşiktaş Negredo'yu borsaya bildirdi

Ve Beşiktaş, yeni transferi Alvaro Negredo’ya kavuştu... 32 yaşındaki İspanyol golcü, bugün 17.00’de İstanbul’da olacak. Negredo’nun bonservisi için Valencia’ya 2.5 milyon Euro verecek olan Siyah-Beyazlılar, bu miktarı 7 taksitte ödeyecek. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncuya ise yıllık 4.2 milyon Euro verileceği öğrenildi.

Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden (La Liga) Valencia'da forma giyen Alvaro Negredo Sanchez'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başladı.



2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer oldu. Negredo'nun Almeria'daki bu yükselişi, Sevilla tarafından fark edildi ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle Sevilla kadrosuna dahil edildi.



Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer oldu.



İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edildi.



Valencia'da geçirdiği bir yılın ardından 2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya döndü.



1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir.