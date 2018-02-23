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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Beşiktaş, namağlup serisinde 100. puanın peşinde!
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23.02.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş, namağlup serisinde 100. puanın peşinde!

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibi karşısında iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine Vodafone Park'ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı.
Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA İÇ SAHADAKİ 100. PUANIN PEŞİNDE

Namağlup serisine Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak.
İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.

SERİ BİR DERBİ GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın iç sahadaki namağlup serisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile 14 Aralık 2015'te oynadığı derbi karşılaşmasıyla başladı.
Sarı-kırmızılı rakibini Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu başarısını 37. karşılaşmaya kadar taşıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 GALİBİYET

Vodafone Park'ın yapımı sırasında sonraki iç saha maçlarını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Beşiktaş, buradaki tüm maçlarını kazanmasını bildi.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'de konuk ettiği rakiplerine karşı 6 galibiyet alarak 18 puan topladı.

VODAFONE PARK'TA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, iç sahadaki namağlup serisini yeni stadı Vodafone Park'ta da sürdürdü.
Yapımının tamamlanmasının ardından Dolmabahçe'deki yeni yerinde ilk maçını 11 Nisan 2016'da Bursaspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı 30 lig maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 76 puan elde etti.

NAMAĞLUP SERİDE 94 GOL ATTI

Siyah-beyazlı ekip, 37 maçlık namağlup seride toplam 94 gol attı.
Evinde gol bulmakta zorlanmayan Beşiktaş, bu 37 maçta 2,5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu seri sırasında kalesinde ise 26 gol gördü.

EVİNDEKİ SON YENİLGİSİ AKHİSARSPOR'A KARŞI

Beşiktaş, evindeki son yenilgisini 29 Kasım 2015'te Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı aldı.
Ligde 2015-2016 sezonunda rakibini 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlı, ekip mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

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