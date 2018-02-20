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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Beşiktaş, Münih'te ağır yaralı! 5 gol...
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Futbol
İsmail ER
20.02.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Münih'te ağır yaralı! 5 gol...

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Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 66. dakikalarda Müller, 52. dakikada Coman, 79. ve 88. dakikadalar Lewandowski kaydetti. 14 Mart tarihinden Vodafone Arena'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde Bayern Münih büyük bir avantaj yakaladı.

Stat: Allianz Arena
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal (Dk. 83 Tolisso), Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman (Dk. 81 Ribery), Lewandowski
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin (Dk. 69 Gökhan Gönül), Hutchinson, Medel (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 57 Tosic)
Goller: Dk. 43 ve 66 Müller, Dk. 53 Coman, Dk. 79 ve 88 Lewandowski (Bayern Münih)
Kırmızı kart: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Quaresma, Dk. 62 Pepe, 90+3 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Lewandowski (Bayern Münih)

Beşiktaş, Münihte ağır yaralı 5 gol...
MAÇIN GOL DAKİKALARI
43. dakika Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Coman'ın soldan ceza alanına girerek ortaladığı topu Alaba, Müller'e aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.
53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0
66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.
79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.
88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞENOL GÜNEL'TEN SÜRPRİZ KADRO
Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel'i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.

Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Münihte ağır yaralı 5 gol...

ALLIANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK
Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.
Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

BAYERN MÜNİH'TE ROBBEN VE RIBERY İLK 11'DE YOK
Beşiktaş'ın kadrosundaki sürprizlerin yanı sıra Bayern Münih'te de dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes kadro tercihinde Ribery ve Robben'e yer vermeyerek Coman ve Javi Martinez'i ilk 11'e koydu. Bayern Münih'in hücum hattı Coman, James Rodriguez, Müller ve Lewandowski'den oluşurken orta saha ve defansta herhangi bir değişiklik göze çarpmadı.

Beşiktaş, Münihte ağır yaralı 5 gol...

 

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