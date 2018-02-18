BeÅŸiktaÅŸ, Münih yolcusu!
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern MÃ¼nih'le oynayacaÄŸÄ± ilk maÃ§ iÃ§in yarÄ±n Almanya'ya gidecek.Â Â Â Â
BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern MÃ¼nih'le 20 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± ilk maÃ§ iÃ§in yarÄ±n MÃ¼nih'e gidecek.Â Â Â Â
UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde tarihi bir baÅŸarÄ± elde ederek adÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±ran siyah-beyazlÄ±lar, yarÄ±n Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã¶zel uÃ§akla MÃ¼nih'e hareket edecek.Â Â Â Â
BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, yarÄ±n TSÄ° 21.00'de maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± Allianz Arena'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n maÃ§ Ã¶ncesi son antrenmanÄ± da aynÄ± statta TSÄ° 21.30'da baÅŸlayacak.Â Â Â Â
Bayern MÃ¼nih ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki mÃ¼sabaka, 20 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 22.45'te oynanacak.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle