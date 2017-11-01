Beşiktaş, Monaco'yu elinden kaçırdı!

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Paolo Tagliavento, Alessandro Giallatini, Filippo Meli

Beşiktaş: Fabri - Gökhan, Pepe, Tosic (Dk. 69 Medel), Adriano, Atiba (Dk. 83 Talisca), Tolgay (Dk. 75 Mitrovic), Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

Monaco: Subasic - Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Tielemans (Dk. 74 Carillo), Fabinho, Lopes (Dk. 85 Diakhaby), Moutinho, Lemar (Dk. 26 Jovetic), Keita

GOLLER: Dk. (P) 54 Cenk Tosun (Beşiktaş) - Dk. 45 Lopes (Monaco)

SARI KARTLAR: Tolgay, Tosic, Quaresma, Medel (Beşiktaş) - Lopes, Jorge, Diakhaby (Monaco)

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:



37'nci dakikada Monaco tehlikeli geldi. Jovetic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in vuruşunda kaleci Fabri'den seken topu Pepe uzaklaştırmayı başardı.

45'inci dakikada savunmadan çıkarken Adriano'nun kaptırdığı top Monacolu oyuncuların önüne düştü. Lopes ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu Fabri'nin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

53'üncü dakikada Tolgay'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma, Jorge'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Paolo Tagliavento penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına gelen Cenk Tosun topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 getirdi.

58'inci dakikada Oğuzhan'ın ara pasına hareketlenen Babel kaleciyi geçti ve boş durumdaki Quaresma'ya pasını aktardı. Portekizli oyuncu boş kaleye bulamadı ve topu üstten dışarı yolladı.

90'ıncı dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Monaco savunmasını 5'e 3 yakalayan siyah-beyazlı ekipte Talisca, Quaresma'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Portekizli oyuncunun vuruşunda savunma topa son anda ayak koydu.







NOTLAR:

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TALISCA'YA KESİK

Teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde performansında düşüş yaşayan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Anderson Talisca'yı yedek kulübesine çekti. Brezilyalı yıldız Talisca'nın yerine, formayı Tolgay Arslan'a kaptıran ve Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir süre mücadelelere yedek kulübesinde başlayan Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de kendisine yer buldu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KARŞILAMAYI İZLEYECEK

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locada takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak da stattaki yerini aldı.



SİYAH-BEYAZLILAR BU MAÇI KAZANIRSA, REKOR GELECEK

Beşiktaş'ın Monaco'yu Vodafone Park'ta mağlup etmesi halinde, siyah-beyazlı takım Kupa 1'de 4'te 4 yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçecek. Beşiktaş ayrıca bu mücadeleyi kazandığı takdirde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı da garantileyecek.



GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ TAMER TUNA DA TRİBÜNDE

Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde hafta sonu Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna da karşılaşmayı tribünden takip etti.



KAPALI GİŞE!

Siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri olan Monaco maçı için siyah-beyazlı taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti.