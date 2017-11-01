Beşiktaş Monaco Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında bu akşam Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.



Kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek



Beşiktaş, Monaco yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, bu akşam da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.



Beraberlikte Leipzig'in kazanmasını bekleyecek



Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Portekiz'den gelecek sonucu ekleyecek Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldığı takdirde 10 puana ulaşacak. Bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, Leipzig'in Porto'yu yenmesi halinde yine bitime 2 maç kala 2. tura adını yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar G Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 200. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa'da yaptığı 199 müsabakada, 76 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı

Yaptığı 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 283 gol gördü. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını da Monaco'ya karşı oynayacak



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü karşılaşmasında bu akşam Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, iki farklı kategoride "Dalya" diyecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında hem 200. karşılaşmasına çıkacak hem de rakipleriyle 100. kez evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 199 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.



Avrupa'da üst üste 4 galibiyet aldı



Beşiktaş, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu. Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek G Grubu mücadelesine başlayan siyah-beyazlı ekip, evinde Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Dış sahada bu sefer Monaco'ya 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 yenen Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 4 galibiyet elde etti.



Monaco ile ikinci kez



Siyah-beyazlı ekip, Monaco ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fransız ekipleriyle şu ana dek 9 karşılaşma yaptı. Bu maçların 4'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcileriyle yaptığı son 2 maçı kazanmayı bildi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, çeyrek final ikinci maçında rakibini 2-1 mağlup etti. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, elendi. Siyah-beyazlı takım, bu sezon da Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 10. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı. Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu. Fransa temsilcisi, Beşiktaş ile oynadığı ilk maçtan da mağlup ayrıldı.



Evinde de "Dalya" maçına çıkacak



Siyah-beyazlı ekip, evindeki 100. Avrupa kupası maçını Monaco'ya karşı yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 99 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarından 2'sini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.



İç sahada başarılı dönem



Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde iç sahada başarılı bir performansa imza attı. Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 18 kez konuk ederken, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Evindeki son 18 maçta 30 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.