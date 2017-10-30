Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.

Beşiktaş Monaco maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Monaco maçı 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaşlı Negredo: 'Monaco maçını kazanırsak bitirici adımı atmış olacağız'

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor maçında atan Negredo, 'Monaco, maçı bizim için çok önemli. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız' dedi.

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor maçında takımının galibiyet golünü atan Negredo, uzun zamandır aradığı, beklediği golü attığını söyledi. Az süre almasına rağmen çok net pozisyonunun olmadığı maçta gol attığına değinen Negredo, golün kendisi açısından "İyi değerlendirilmiş bir forma şansı" olarak yorumladı. Negredo, Oğuzhan ve kaleci Tolga’nın maçtan önce kendisine gol atacağını söylediğini ve takım arkadaşlarının dediği gibi golünü attığını anlattı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in direktifleri doğrultusunda takım arkadaşlarının desteğiyle en iyi şekilde oynamaya devam edeceğine değinen Negredo, takım arkadaşı Cenk’in geçen sezonlardaki gibi gollerine devam ettiğini belirtti. Negredo, Cenk’in golleriyle kendini ispatlamış bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Monaco maçı hakkında da açıklama yapan Negredo, "Bizim için çok önemli maç. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız. Şampiyonlar Ligi’ni çok iyi getirdik buraya kadar. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Monaco zirve takibini sürdürdü

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Bordeaux'yu iki golle geçti. Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Bordeaux'yu 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco, ligde üç haftadır kazanamayan Bordeaux'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 57. dakikasında Keita Balde ile öne geçen Monaco, sekiz dakika sonra Thomas Lemar ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, üç puana iki golle uzandı. Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Monaco ikinci sırada yer alırken, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşayan Bordeaux 16 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.