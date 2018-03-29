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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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29.03.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. şampiyonluğa çok yakın

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Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. şampiyonluğa çok yakın

Hentbol Erkekler Süper Lig'de son yılların en başarılı takımı olarak dikkati çeken Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. şampiyonluğuna çok yakın.

Ligde oynadığı 20 maçta 19 galibiyet alan ve sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 38 puanla lider durumda bulunuyor. 30 puanla ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde olan Beşiktaş Mogaz, peş peşe 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğuna ulaşmak için hafta sonu sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, ligin 23. haftasında 1 Nisan Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçta galip gelmesi ya da berabere kalması halinde bitime 3 hafta kala 2017-2108 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş Mogaz, rakibine mağlup olsa dahi, Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un olası yenilgisinde yine mutlu sona ulaşacak.
Beşiktaş Mogaz ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

- Son 9 sezonun şampiyonu

Son yıllarda siyah-beyazlı kulübün en başarılı takımı olarak dikkati çeken Beşiktaş Mogaz, geride kalan 9 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı.
Siyah-beyazlıların şampiyonluk serisi 2008-2009 sezonunda başladı. Beşiktaş Mogaz, bu şampiyonluğun ardından devam eden tüm sezonlarda mutlu sona ulaştı.

- Toplamda 14. şampiyonluğu olacak

Ligde daha önce 13 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa kupa sayısını 14'e çıkaracak.
1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu.
Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren üst üste 9 şampiyonluğa imza attı.

- Evinde üst üste 100 galibiyet aldı

Beşiktaş ayrıca, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye karşı 27-25'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 95 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçını kazandı. Beşiktaş, 21. haftada Beykoz Belediyespor'u 35-23 yenerek Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.

- Arın: "Camia bunları hak ediyor"

Beşiktaş Mogaz Antrenörü Müfit Arın, siyah-beyazlıları hentbolda bir marka haline getirmek istediklerini söyledi.
Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıcı başarıların önemli olduğunu belirterek, "Salon sporlarında üst üste 10 şampiyonluk bir ilk. Önemli olan başarıların kalıcı hale gelmesi. Bunu başararak marka olmak ve hentbol denildiğinde Beşiktaş'ın adının akla gelmesini istiyoruz. Güzel bir camiamız var, camia bunları hak ediyor. Şampiyonluğumuz henüz kesinleşmedi, Antalyaspor maçına tüm ciddiyetimizle çıkarak lige nokta koymayı hedefliyoruz." dedi.
Üst üste alınan şampiyonlukların kendilerini rehavete itmediğini vurgulayan Arın, "Her sezonun heyecanı farklı. Bu sezon ligde iyi yatırım yapan, güçlü rakipler vardı. Biz bu oyunu seviyoruz. Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Takımı da böyle motive ediyoruz. İlkleri başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Ada tarihine geçen 10 bininci gol!

İşte Premier Lig'in 10 bininci golü!Bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Les Ferdinand’ın Premier Lig’de attığı gol, 'Unutulmaz Anlar' kuşağının konusu oldu. 2001 yılı Aralık ayından Tottenham formasıyla attığı golle Premier Lig’in 10 bininci golünü kaydeden İngiliz efsane, kendi liginde tüm zamanların en golcü isimleri listesinde de yer alıyor.
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