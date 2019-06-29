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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş Mogaz Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçti

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Beşiktaş Mogaz Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçti
Foto: İHA

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan: "Rakip takımların 5-18 milyon avro arası değişen bütçelerini göz önüne alınca ülkemizin ekonomik şartlarında boy ölçüşme şansımız az" - "EHF Kupası'nda denk bütçeli takımlarla vereceğimiz mücadele hem takımımıza hem de Türk hentboluna daha gerçekçi bir hedef sunuyor"

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan vazgeçilerek EHF Kupası'nda mücadele etmeye karar verildi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan, Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda bütçe mücadelesi de yaşandığını belirterek, "6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin dev bütçeleriyle de savaşan hentbol takımımız yeni sezonda EHF Kupası mücadelesi verecek. Bu stratejik kararda en önemli etken; Şampiyonlar Ligi'nde rakip takımların 5-18 milyon avro arası değişen bütçelerini göz önüne alınca ülkemizin ekonomik şartlarında boy ölçüşme şansımız az." diye konuştu.

İki organizasyonu kıyaslayan Karacan, şunları kaydetti:

"18 milyon avroluk Paris Saint Germain, 12 milyon avroluk Barcelona, 10 milyon avroluk Vardar, 12 milyon avroluk Veszprem, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayan ve yıllardır kupaya ambargo koyan takımlar. EHF Kupası'nda ise 1,5 milyon avroluk Porto ve 2 milyon avroluk Steau Bükreş gibi takımlar Dörtlü Final'de yer alabiliyor ve ülkelerinde hentbola olan ilgi artıyor."

EHF Kupası'nın daha gerçekçi bir hedef olduğunu ifade eden Karacan, "EHF Kupası'nda denk bütçeli takımlarla vereceğimiz mücadele hem takımımıza hem de Türk hentboluna daha gerçekçi bir hedef sunuyor. Kadro planlaması ona göre yapıldı ve transfer operasyonu bu plana göre belirlendi." ifadelerini kullandı.

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